코로나에…英 저가항공 이지젯, 창립 25년만에 첫 세전 손실

[아시아경제 조현의 기자] 영국 대표 저가 항공사인 이지젯이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 창립 25년 만에 첫 연간 세전 손실을 기록했다.

17일(현지시간) 현지 언론 등에 따르면 이지젯은 지난 9월 말까지 1년간 12억7000만 파운드(약 1조8600억원)의 세전 손실이 발생했다고 발표했다. 이지젯은 지난해 같은 기간에는 4억3000만 파운드(약 6300억원)의 세전 이익을 기록했다.

이지젯이 창립 25년 만에 첫 연간 손실을 기록한 것은 코로나19 영향 때문이다. 회사 측은 코로나19가 확산하자 지난 3월 말부터 항공편 운항을 전면 중단했다가, 6월 중순부터 편수를 대폭 감축해 운영하고 있다. 연간 이용객은 절반가량 줄었다.

현재 이지젯은 전체 직원의 3분의 1가량인 4500명의 정리해고를 진행하고 있다. 이지젯은 내년 1분기에도 전체 항공편의 20% 이내만 운항이 가능할 것으로 내다봤다.

요한 룬드그렌 이지젯 최고경영자(CEO)는 "수요가 회복하면 재빨리 항공편을 늘릴 수 있도록 유연하게 대응하겠다"고 했다. 이어 "지난주 백신 접종이 임박했다는 환영할만한 뉴스를 들었는데 이로 인해 업계의 강력한 회복이 가능할 것"이라고 내다봤다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr