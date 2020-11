퇴근길 전국 곳곳 비… 내일 20도 안팎 포근

[아시아경제 조성필 기자] 17일 퇴근길에는 경기 남부와 충청 이남에서 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비는 이날 밤 소강 상태를 보이겠으나 18일 오후부터 중부지방과 전라도, 남해안, 제주도에서 다시 시작돼 밤에 전국으로 확대된다고 기상청은 밝혔다.

18일까지 예상 강수량은 경기 북부, 강원 영서 북부, 제주도 등이 5~30mm, 이 밖의 지역은 5~10mm 등이다.

여기에 남쪽에서는 따뜻한 공기가 유입돼 기온이 크게 오를 전망이다. 18일 오전과 낮 기온 모두 평년 수준을 10도 이상 크게 웃돌겠다.

아침기온은 서울 15℃, 대전 13℃ 등이고, 한낮기온은 서울 20℃, 대전과 부산 23℃, 제주도 27℃로 기상관측 이래 11월 최고 기온을 보이겠다.

다만 기상청은 북서쪽에서 유입되는 찬 공기에 바람도 강하게 불어 체감온도는 낮아지니 건강관리에 유의해야 한다고 당부했다.

