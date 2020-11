한진칼·산은, 투자합의서 체결… 아시아나항공 인수 본격 착수

[아시아경제 조성필 기자] 대한항공 지주사인 한진칼이 17일 산업은행과 투자합의서를 체결하고 본격적인 아시아나항공 인수 절차에 착수했다.

한진칼은 이날 산업은행과 신주인수계약과 교환사채 인수계약을 통해 모두 8000억원의 자금을 조달받는 투자합의서를 체결했다. 투자합의서에는 한진칼이 지켜야 할 7대 의무 조항이 명시됐다. 산업은행이 지명하는 사외이사 3인 및 감사위원회 위원 등 선임과 주요 경영사항에 대한 사전협의권 및 동의권 준수 등이 의무 조항으로 포함됐다.

윤리경영위원회 설치 및 운영 책임과, 경영평가위원회가 대한항공에 경영평가를 실시할 수 있도록 협조하고 감독할 책임도 의무조항이다. 한진칼 및 주요 계열사 경영진의 윤리경영을 위해 위원회가 설치되고, 조현민 한진칼 전무, 이명희 정석기업 고문 등 일가는 항공 관련 계열사 경영에 참여하지 않는다.

이번 투자합의서 체결로 시작된 대한항공의 아시아나항공 인수 절차는 내년 6월쯤 마무리될 전망이다. 대한항공이 아시아나항공 신주를 인수하면 최대 주주로 올라선다. 기존 최대 주주인 금호산업은 지분율이 20% 아래로 떨어질 것으로 보인다. 지배구조는 한진칼→대한항공→아시아나항공이 된다. 대한항공은 우선 아시아나항공을 자회사로 운영한 뒤 1~2년 이내 흡수할 계획이다.

