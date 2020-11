해양·수산만 파고드는 ‘작은도서관’, 부산 기장군에 처음 생긴다

기장군, ‘해양수산 특화 작은도서관’ 건립 추진

2021년 하반기 개관 … 전시·홍보·교육·체험

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 ‘기장군해조류육종융합연구센터’는 ‘해양수산 특화 작은도서관’ 조성을 내년부터 본격적으로 추진한다.

기장연구센터는 2021년 국가균형발전특별회계 예산안에 국비 1억원이 반영돼 사업에 탄력을 얻게 됐다.

기장연구센터는 기초자치단체 유일의 해조류전문 연구기관으로 일반인이 해양수산과 관련한 전문적 지식·정보 등을 한 곳에서 쉽게 접할 수 있도록 ‘해양수산 특화 작은도서관’을 건립한다는 계획이다.

‘해양 작은도서관’은 1억4000만원(국비 1억원, 군비 4000만원)의 예산을 들여 기장연구센터 4층에 어린이전용관과 일반인관으로 꾸며지며 2021년 하반기 준공·개관할 예정이다.

기장연구센터는 지난 1월부터 다양한 해양수산 관련 도서와 자료수집을 위해 해양수산관련 대학, 공공기관 등에 작은도서관 조성 계획을 알려 각종 간행물과 도서 등의 기증을 받고 있다.

현재 한국해양수산개발원, 해양생태기술연구소 등으로부터 기증받은 해양수산관련 연구보고서, 책자를 포함해 해양수산분야 관련 서적 3400여권을 보유 중이다.

앞으로도 작은 도서관으로서 기능과 역할에 충실하도록 보다 많은 자료 확보에 집중할 계획이다.

해양수산 관련자료 기증을 원하는 단체나 개인은 기장연구센터 홈페이지를 방문하면 된다.

해양수산아카데미관은 올해 6월 군비 4억원을 투입해 기장연구센터 건물 지하 1층에서 지상 4층까지 복도 등 전 공간을 전시·체험 등 복합적 기능을 수행할 수 있는 공간으로 조성했다.

△기장 미역?다시마 역사 생태 △기장의 해조류 이야기 △지역 내 해조류 생산가공업체들의 제품 소개 △재미있는 바다생물 이야기 △어린이 등이 직접 참여하는 체험 활동실 △어린이 아카이브관 △어업인 전문적 교육과 정보 교류 공간을 갖추고 있다.

연구센터 관계자는 “해양수산 관련 정보는 일반적으로 낯설고 어렵다는 인식이 있기 때문에 다양한 체험?교육 프로그램과 연계해 도서관을 흥미와 재미를 겸한 해양수산 친화 문화공간으로 만들도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr