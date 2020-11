[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 집중호우 및 태풍으로 인한 산사태 피해지역복구비로 국·도비 예산 30억 원을 확보해 산사태 복구사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

군은 집중호우로 인한 산사태 피해를 신속하게 복구하기 위해 지난달 전문가 현장조사를 해 원인조사 및 추가 피해 방지를 위한 설계용역을 완료했다.

군은 내년 우기 전까지 준공을 목표로 하고 있으며, 인가 및 산업시설 주변부터 복구사업을 추진해 군민 불편을 최소화할 방침이다.

군 관계자는 “앞으로 산사태 복구 과정에서 피해 지역 주민과 적극적으로 소통하는 한편 산사태 재발 방지와 복구사업 조기 완수를 위해 최대한 노력하겠다”고 말했다.

또 구례군 산림소득과는 겨울철 대비 산사태 취약지역 및 임도 시설, 사방사업지 등을 지속해서 점검해 추가적인 산림피해가 발생하지 않도록 현장 관리를 철저히 할 방침이다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr