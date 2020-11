"그럼 봉투없이 돈 주냐" 秋에…김근식 "역시 궤변 고수"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 17일 추미애 법무부 장관을 향해 "역시 궤변의 절정고수"라고 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "궤변이 절정고수를 넘어서면 빵 터지는 개그가 된다. 대단하다. 이젠 국민들에게 웃음까지 선사한다"며 이같이 말했다.

앞서 전날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 조수진 국민의힘 의원이 특수활동비(특활비) 돈봉투 집행에 대해 묻자, 추 장관은 "현금을 그냥 주냐. 봉투에 담아서 주지. 현금 지급이 가능한 것이 특활비"라고 말해 논란이 됐다.

이에 조 의원은 "(나흘 전) 예산결산특별위원회에서 '돈 봉투를 돌린 것이 아니다'고 이야기하셨기 때문에 봉투에 대해 질문한 것"이라고 말했다.

김 교수는 추 장관의 발언을 두고 "이 정도면 개그 수준"이라고 비꼬았다.

그는 "딸이 운영하는 식당에 주로 휴일날, 그것도 같은 날 몇 번씩 가서 기자 간담회 명목으로 후원금 카드 결제한 추 장관님. 그때도 야당 의원이 '왜 딸 식당에 가서 후원금으로 식사했느냐'고 물었더니, '그럼 돈 안 내고 먹습니까?'라는 초절정 궤변을 구사하셨다"고 꼬집었다.

이어 "역시 이번에도 '특활비로 검찰국 돈 봉투 돌리지 않았느냐'는 야당 의원의 질문에 '그럼 돈을 봉투에 넣어주지 그냥 줍니까?'로 최절정 궤변을 선보였다"고 지적했다.

