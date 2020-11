"사지말고 입양하세요" 미디어 속 펫숍 노출, 문제 없나 [김가연의 시선 비틀기]

반려문화·동물권 보호 움직임 확산…펫숍 둘러싼 논란 여전

반려인 10명 중 2명 "펫숍에서 반려동물 구매"

독일 등 다른 나라의 경우 반려동물 매매 제한도

[아시아경제 김가연 기자] 반려동물을 기르는 가구가 해마다 증가하는 등 반려문화가 확산함에 따라, 동물권에 대한 인식도 높아지고 있다. 반려동물을 내세운 콘텐츠도 늘어나고 있는 가운데 유튜브 방송, SNS 등을 통한 펫숍 분양 게시글도 우후죽순으로 쏟아지고 있어 사회적 문제가 되고 있다. 펫숍의 경우 별도의 교육이나 절차 없이 반려동물을 하나의 상품으로써 판매하고 있기 때문에 생명경시를 조장할 수 있다는 비판이 이어진다.

최근 '펫팸족', '딩펫족', '혼펫족' 등 반려동물 보유가구가 새로운 가족 형태로 자리 잡으면서 '동물도 인간과 동등한 생명권을 지녔으며, 고통을 피하고 학대받지 않을 권리를 가진다'는 동물권에 대한 인식이 확산하고 있다.

'펫팸족'은 가정 내에서 키우는 반려동물을 가족처럼 여기는 반려인을 말한다. '딩펫족'은 아이를 낳지 않고 반려동물을 키우는 맞벌이 부부를, '혼펫족'은 반려동물을 기르는 1인 가구를 가리킨다.

동물권 보호를 위한 움직임이 활발해지면서 펫숍을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 펫숍에서 판매·분양되는 동물의 경우 '강아지 공장', '고양이 공장'으로 불리는 번식장에서 대량생산되기 때문이다. 이 과정에서 판매를 위해 강제교미, 학대 등 비윤리적 방법으로 생산되는 경우도 많다.

특히 성견, 성묘가 되기 전의 동물이 인기가 좋다는 이유로 생후 3개월 이내의 새끼들이 주로 판매되거나, 성장을 늦추기 위해 굶기는 등 학대가 이루어지는 경우도 있어 제도적 제한이 필요하다는 지적이 이어진다.

시민들 사이에서는 미디어를 통한 펫숍 및 반려동물 매매 노출이 지양돼야 한다는 목소리도 나온다. 펫숍 분양이 여러 매체를 통해 긍정적으로 노출될 경우, 이같은 문제를 더욱 부추길 수 있다는 이유에서다.

2년째 반려견을 키우고 있다고 밝힌 직장인 김 모(27) 씨는 최근까지도 펫숍이 성행하고 있는 것에 대해 "가족을 어떻게 돈으로 살 수 있나"라며 "펫숍, 일명 강아지 공장은 환경도 열악할 뿐 아니라, 모견의 경우 좁은 철창 안에 갇혀 평생 학대를 당하는 등 여러 문제가 많다. 이렇게 책임감 없이 데려온 아이들이 해마다 버려지면서 문제가 반복된다"고 분통을 터뜨렸다.

김 씨는 "펫숍은 없어져야 마땅한데도 각종 방송 등에서 문제의식 없이 내보내고 있다"며 "심지어는 인기 많은 연예인 SNS에도 자주 노출되고 있는데, 본인들이 사회적으로 얼마나 큰 영향력을 미치고 있는지 생각해야 한다. 비윤리적인 동물 생산과 학대 과정에 본인도 동참하는 꼴이다. 제발 사지 말고 입양해달라"라고 강조했다.

'사지 말고 입양하세요'라는 슬로건의 반려동물 입양 캠페인이 수년째 이어지고 있으나, 유기동물에 대한 편견은 여전히 심각한 수준이다.

지난해 농림축산식품부가 반려인 5000명을 상대로 설문 조사한 결과, "반려동물을 펫숍에서 구매했다"고 답한 응답자는 전년(31.3%)대비 8%P가량 줄어든 23.3%로 나타났다. "유기동물을 입양했다"고 답한 응답자는 9%에 그친 것으로 파악됐다. 전년 동기 기준 3.7%보다는 크게 늘어난 수치지만 여전히 10명 중 1명에 불과한 것으로 조사됐다.

응답자들은 유기동물 입양을 꺼리는 이유로 '질병이 있거나 행동 문제가 있을 것 같다'(43.1%), '나이가 많아서 피한다'(16.9%) 등을 꼽았다.

그러나 실제 유기된 동물을 살펴보면 태어난 지 얼마 되지 않은 새끼부터 품종묘·품종견도 발견할 수 있다. 키우던 반려동물이 새끼를 낳았다거나, 반려동물의 특성이나 배변 활동, 털 날림 등에 대한 사전 공부 없이 데려온 뒤 감당이 되지 않는다며 버리는 경우가 많기 때문이다.

이렇다 보니 동물 생산 및 매매 제한과 더불어 반려인 사전 교육이 필요하다는 주장도 나온다. 별다른 절차 없이 생명을 쉽게 구매할 수 있다는 인식이 만연하기 때문에 결국 책임감 부족, 파양 및 유기로도 이어진다는 지적이다.

다른 나라는 반려동물 판매를 제한하고, 입양 전 의무 교육 등을 통해 동물권을 보호하는 추세다.

독일은 동물헌법에 따라 반려동물 매매를 금지하고 있다. 니더작센주의 경우 반려동물 등록제와 면허제를 시행하고 있어, 모든 사람들은 반려동물을 입양하기 전 시험을 거쳐야 한다. 시험을 통과한 뒤에도 1년 후 재시험을 봐야 한다.

미국 캘리포니아주에서는 지난해부터 펫숍에서 비영리 동물구조단체가 구조한 유기동물만 거래할 수 있도록 하는 법이 시행됐으며, 영국은 6개월 이하의 개, 고양이를 펫숍에서 판매할 수 없도록 제한하고 있다.

동물권 보장 단체는 유기 반려동물에 대한 적극적인 관심을 당부했다. '동물권행동카라'는 "여전히 많은 반려동물이 버려지고 있다"면서 "한쪽에서는 여전히 돈 주고 사고팔고 있다"고 지적했다. 이어 "거리에서 구조된 건강하고 예쁜 유기동물들이 입양처가 없어 죽어간다"고 비판했다. 그러면서 "유기동물을 입양해달라"고 촉구했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr