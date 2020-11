전남대 여수캠퍼스, 20일 ‘CNU YEOSU’ 포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교 여수캠퍼스는 오는 20일 여수캠퍼스 산학협동관 국제회의실에서 19번째 ‘CNU YEOSU 포럼’을 개최한다고 17일 밝혔다.

‘4차 산업혁명 시대, 융복합 인재양성 방안’을 주제로 진행되는 이번 포럼에서는 AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 급변하고 있는 시대에 적응할 수 있는 인재 육성 방안을 모색한다.

발표될 주제는 ▲여수의 꿈, 여수의 미래(김회재 국회의원) ▲수산자원관리 전문기관 FIRA의 비전 및 역할(임영수 한국수산자원공단 자원사업본부장) ▲지역 특성화를 통한 지역경제 활성화(윤영도 연세대교수) ▲전환기의 미래교육과 전남대학교 여수캠퍼스 발전 방향(이우범 전남대교수) 등이다.

이번 포럼 진행은 코로나19 확산 방지를 위해 최소 인원만 참석하되, 유튜브로 시청할 수 있게 했다.

한편 ‘CNU YEOSU 포럼’은 전남대 여수캠퍼스가 2016년부터 해양정책, 수산 및 해양관광 인력양성, 기후변화 대응 등 지역사회와의 공생발전에 필요한 다양한 주제들로 진행해 왔다.

