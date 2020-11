철도공단, ‘진주~광양’ 전철화사업 전원설비 구축 착수

[아시아경제 정일웅 기자] 국가철도공단 호남본부는 한국전력공사 경남본부와 경전선 진주~광양 간 전철화사업 전원공급을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

진주~광양간 전철화(총연장 55.08km)는 비전철 구간을 200㎞/h로 고속화하는 사업이다.

철도공단은 지난해 12월 이 사업에 착수했으며 총사업비 1680억원을 투입한다.

협약은 하동변전소를 통해 진주~광양 간 구간에 전원을 공급하는 내용으로 체결됐으며 철도공단은 이를 계기로 전차선 설치와 종합시운전 등을 거쳐 사업을 최종 마무리 할 계획이다.

한편 경전선은 2012년 6월 ‘순천~광양’ 구간 및 12월 ‘진주~마산’ 구간 전철화를 완료해 우선 개통한 상태며 ‘마산~부전’ 구간, ‘진주~광양’ 구간 전철화사업 추가 완공되면 순천에서 부전까지 146.7㎞ 전 구간의 전철화사업을 완료하게 된다.

