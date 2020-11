제주해양경찰청, 해양 종합 애플리케이션 개발

제주 바다를 한눈에 ?제주 해양 종합 정보?

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김성종)은 스마트폰을 활용해 누구든지 쉽게 해양 정보를 찾아볼 수 있도록 하는 ‘제주 해양 종합 정보’ 애플리케이션을 자체 개발했다고 17일 밝혔다.

‘제주 해양 종합 정보’는 제주해역에서 발생 가능한 해양 사고에 대비하기 위해 해양안전, 해양기상, 해양 관련 정보 등으로 구성했다.

또한, 지난 7월에 제작한 ‘제주 연안 안전 지도’와 연계해 해양 안전 정보의 활용도를 높였다.

‘제주 해양 종합 정보’ 애플리케이션은 구글 플레이스토어를 통해 내려받을 수 있다. 현재는 안드로이드 버전에서만 다운로드가 가능하나 아이폰에서도 활용할 수 있도록 추가 개발할 예정이다.

제주지방해양경찰청 관계자는 ‘제주 해양 종합 정보 애플리케이션을 통해 시기별로 예상되는 해양사고를 예방하는 데 많은 도움이 될 것’이라며, ‘아직 초기 단계이지만 지속해서 기능을 보완·수정해 나가면서 완성도를 높여 나가겠다’고 말했다.

