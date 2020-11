BTS '다이너마이트' MV, 석 달여 만에 6억 뷰

BTS MV로는 'DNA', '작은 것들을 위한 시' 등에 이어 아홉 번째

그룹 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트' 뮤직비디오가 공개한 지 석 달여 만에 6억 뷰를 기록했다. 17일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 이날 자정께 유튜브에서 6억 뷰를 돌파했다. 방탄소년단의 뮤직비디오가 6억 뷰를 넘은 건 'DNA', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)', '페이크 러브', '아이돌' 등에 이어 이번이 아홉 번째다.

'다이너마이트'는 지난 8월 21일 발매된 경쾌한 디스코 팝 장르의 노래다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 세 차례 정상에 올랐다. 발매 11주 차까지 10위권대를 지키며 장기흥행을 이어가고 있다. 전 세계 인기곡 순위를 집계하는 차트인 '빌보드 글로벌 200'과 미국을 제외하고 집계하는 '빌보드 글로벌(미국 제외)' 차트에서도 각각 5위와 4위에 올랐다.

뮤직비디오도 공개 당시 동시 접속자 수 300만 명을 넘기며 유튜브 프리미어 시청 신기록을 쓰는 등 큰 주목을 받았다. 24시간 만에 1억100만 조회 수를 올려 유튜브에서 '24시간 최다 조회 뮤직비디오'로 기록됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr