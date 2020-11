한국바스프, 여수·울산·대전 등 비대면 학습용 과학 키트 후원

[아시아경제 황윤주 기자] 글로벌 화학 기업 바스프가 지속되는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 초등학생들의 비대면 과학 교육을 지원하기 위한 과학 실험 키트와 온라인 교육 프로그램을 개발해 울산 및 여수, 대전시에 기증한다.

바스프는 각 시의 초등학생 2000여 명에게 실험 키트를 전달하는 기증식을 여수시청에서 진행했다고 17일 밝혔다.

바스프는 과학에 대한 어린이들의 관심 증진을 도모하기 위해 전 세계 30개국에서 매년 '키즈랩'이라는 글로벌 교육 프로그램을 운영하고 있다. 이는 바스프의 대표적 사회공헌활동 중 하나다. 1997년 독일에서 시작된 이래 한국에서도 약 20년째 꾸준히 서울, 여수, 울산, 대전, 군산 등 전국 각지에서 어린이들을 대상으로 직접 화학 실험 교실을 진행해 왔으며, 올해에는 이를 과학 실험 키트 및 온라인 콘텐츠로 개발해 비대면 교육 프로그램으로 제공한다.

올해 기증된 바스프 키즈랩 실험 키트는 초등학교 교과과정과 연계해 혼합물의 분리와 물의 정화를 알아보는 '더러운 물의 변신', 물체의 무게와 밀도 차이를 관찰하는 '라바램프', 물의 전기 분해를 통한 '수소 연료 전지' 등 다양하고 재미있는 과학 실험 3종으로 구성되어 있다. 학교 및 단체에서 교사의 지도하에 진행하거나, 키트와 함께 제공되는 QR 코드로 접근 가능한 온라인 콘텐츠를 통해 비대면으로도 어린이들이 안전하고 쉽게 과학 원리를 실험할 수 있는 기회를 제공한다.

김영률 한국바스프 대표이사는 "국내에서 20여년 동안 이어온 바스프 키즈랩은 지역 사회와 함께 성장하고자 하는 바스프의 전념을 보여주며, 앞으로도 이와 같은 활동을 통해 사회적 책임 의식을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편, 이번 기증식이 개최된 여수시청에는 권오봉 여수시장과 김영률 한국바스프 대표이사, 이운신 한국바스프 여수공장장, 여수 상암초등학교 박종식 교장 등이 참석했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr