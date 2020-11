정부가 수도권의 사회적 거리두기를 1.5단계로 격상키로 한 17일 서울의 한 공원 체육시설에서 시민들이 마스크를 제대로 착용하지 않은 채 배드민턴을 치고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.