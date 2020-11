ADT캡스, 남양주 소방서 구급대원 대상 호신술 강의

코로나로 인해 지난 1월 이후 첫 실시…전문 경호팀 사회공헌활동 재개

[아시아경제 김철현 기자] 보안전문기업 ADT캡스(대표 박진효)는 16일 남양주 소방서 구급대원을 대상으로 '폭행 사고 대응 역량 향상을 위한 호신술 강의'를 실시했다고 밝혔다.

호신술 강의는 ADT캡스 전문경호팀이 범죄 취약계층의 안전을 위해 10년 넘게 꾸준히 펼치고 있는 사회공헌활동으로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 지난 1월 이후 처음 실시됐다. 이번 강의는 사전 발열 체크 및 마스크 착용 등의 철저한 방역 수칙 준수 하에 진행됐다. 또한 80여 명에 이르는 남양주 소방서 구급대원 전원이 안전한 환경에서 교육받을 수 있도록 40명씩 나눠 16일과 23일 두 차례에 걸쳐 강의를 제공한다.

이용주 ADT캡스 경호팀장은 "119 구급대원들은 예상치 못한 상황에서 갑작스럽게 폭언·폭행을 당하는 경우가 많은데, 이 때 상대를 제압하기보다는 스스로 보호하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "구급대원 업무의 특성을 고려한 자기방어 호신술 강의가 실제 위급상황 발생 시 도움이 되길 바라며, ADT캡스는 앞으로도 범죄취약계층을 위한 사회공헌활동을 펼쳐 나갈 것"이라고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr