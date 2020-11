매일유업, '셀렉스 매일 마시는 프로틴' 멸균팩 출시

[아시아경제 이선애 기자] 매일유업의 생애주기별 영양설계 전문 브랜드 ‘매일 헬스 뉴트리션’이 일상에서 부족한 단백질을 음료 형태로 만든 ‘셀렉스 매일 마시는 프로틴’ 신제품을 출시했다고 17일 밝혔다. 새로운 ‘셀렉스 매일 마시는 프로틴’은 기존에 파우치에 담겼던 액상 제품을 휴대하고 보관하기 쉽도록 멸균 테트라팩 용기에 담아 휴대와 음용을 더 간편하게 즐길 수 있다.

‘셀렉스 매일 마시는 프로틴’은 ‘매일 헬스 뉴트리션’의 50년 영양설계 노하우와 ‘매일사코페니아연구소’의 근감소증 연구를 반영한 과학적 영양 설계 제품이다. 육류나 식물성 단백질을 불규칙하게 섭취하는 최근 성인들의 식습관을 고려해서 섭취 후 체내 소화속도가 다른 동물성과 식물성 단백질을 최적의 비율(6:4)로 골고루 배합했다. 총 8g의 동·식물성 단백질은 동일 용량 우유의 2배에 해당하는 단백질 양으로 평소 소화 때문에 우유섭취가 어려웠던 중·장년층이 부족한 단백질을 채우기에도 적합하다.

또한 근육 합성에 중요한 역할을 하지만 체내에서 합성되지 않아 꼭 외부로부터 섭취해야 하는 필수아미노산인 류신(leucine)이 1000mg이나 들어있으며, 하루 권장 섭취량을 고려해 비타민11종과 칼슘, 철, 아연의 미네랄도 3종이나 담아 하루에 1~2팩 마시면 별도의 영양제를 챙겨먹을 필요가 없다.

단백질 맛에 대한 거부감 없이 마실 수 있도록 수수, 조, 현미, 율무, 보리, 호두, 땅콩 등 7가지 곡물과 견과류로 고소한 맛을 구현했다. 고소하고 달콤한 맛과 설탕을 덜어내 달지 않고 담백한 ‘로우슈거’까지 2가지 맛이 있다. 가격은 125ml 한 팩에 1500원으로 기존 파우치 제품과 동일하며 네이버 매일유업 브랜드스토어를 비롯한 온라인 쇼핑몰에서 판매한다.

온가족의 부족한 단백질을 채워줄 수 있는 제품인 만큼 출시 기념으로 24팩 1박스를 직접 보내 드리고 체험해 볼 수 있는 200명의 체험단 이벤트도 함께 진행된다.

셀렉스 관계자는 “보통 성인들은 지방함량이 높은 고기 단백질이나 식물성 단백질 만으로 불규칙하게 단백질을 섭취하는 경향이 있는데, 동물성과 식물성 단백질을 골고루 배합한 단백질 영양식을 꾸준히 드시는 게 좋다”며, “매일 마시는 프로틴은 등산이나 골프 등 운동이나 나들이 갈 때 혹은 바쁜 아침에 간편하게 영양을 보충하기 좋으며, 부모님의 건강 간식이나 아이들을 위한 영양간식으로도 추천한다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr