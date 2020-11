[아시아경제 성기호 기자] ‘K-스튜디오 광주’가 16일 광주 김대중컨벤션센터에서 문을 열었다.

KOTRA는 K-스튜디오 운영을 위해 전라남도, 광주광역시, 김대중컨벤션센터, 전남대학교, 조선대학교, 목포대학교와 협력한다고 17일 밝혔다. 이날 ‘K-스튜디오 광주’ 활용 1호 사업으로 ‘디지털마케터 발대식’도 진행됐다. 78명의 대학생 ‘디지털 마케터’들은 광주·전남 기업의 콘텐츠 제작을 돕고 온라인 마케팅을 지원할 예정이다.

권평오 KOTRA 사장은 “포스트 코로나 시대, 디지털 무역의 중심이 될 K-스튜디오를 적극 활용해 지역 중소·중견기업이 해외마케팅 방식을 혁신하도록 돕겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr