오비맥주 카스, 캠핑 브랜드 ‘밤켈’과 하드쿨러 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오비맥주의 대표 브랜드 카스가 인기 캠핑 용품 브랜드 ‘밤켈’ 과의 협업으로 ‘카스X밤켈 하드쿨러’ 3종을 선보였다고 17일 밝혔다. 이 제품은 온라인 셀렉트숍 29CM를 통해 한정 판매한다.

카스X밤켈 하드쿨러 제품은 20쿼터(18.9ℓ), 35쿼터(33ℓ), 45쿼터(42.6ℓ) 총 3종의 용량으로 구성됐으며, 튼튼하고 완벽한 보냉 기능을 자랑한다. 색상은 카스 브랜드 고유의 컬러를 적용한 ‘베이비 블루’와 ‘카스 블루’ 컬러 두 종으로 선보인다. 가격은 20쿼터 제품이 17만5000원, 35쿼터 제품이 21만5000원, 45쿼터 제품이 32만5000원이다. 오는 30일까지 구매 시 5% 할인 혜택도 제공한다.

또한 카스X밤켈 하드쿨러에는 나만의 쿨러로 커스터마이즈 할 수 있는 홀로그램 스티커를 비롯해 카스캔 2캔 거치가 가능한 2구 캔홀더, 모서리 병따개 등 실용적인 기능이 추가돼 소비자들에게 특별한 캠핑 경험을 선사한다. 35쿼터 이상의 제품에는 미끄럼 방지용 논슬립패드도 포함된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr