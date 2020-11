엠파크, 홈서비스 출시 기념 이벤트 진행

차량 구매 없이도 응모 가능, 12월 15일까지

[아시아경제 김종화 기자]엠파크는 온라인 중고차 상담 및 구매 서비스 엠파크 홈서비스 출시 기념 '구매 상담받기' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번에 마련한 이벤트는 차량 구매 없이 상담만 진행해도 응모할 수 있다. 엠파크 홈페이지에 접속해 홈서비스 대상 차량 중 원하는 상품을 선정한 후 ▲전화 ▲문자 ▲실시간 영상 중 상담 방법을 선택할 수 있다. 상담 후 이벤트 페이지에 접속해 참여 정보를 입력하면 응모가 완료된다.

전화나 문자를 통해 차량을 상담 받은 참여자에게는 추첨을 통해 GS칼텍스 주유 쿠폰(200명)을 증정한다. 실시간으로 차량을 확인하는 영상 상담을 받은 참여자 전원에게는 GS칼텍스 주유 쿠폰을 제공하며, 이 중 개인 SNS에 후기를 작성한 인원에게는 추첨을 통해 LG 퓨리케어 공기청정기(2명)를 추가로 증정한다.

한편 차량 상담을 받지 않은 고객도 참여 가능한 이벤트를 마련했다. 엠파크 홈서비스 온라인 페이지를 개인 SNS에 공유하는 인원 중 선정을 통해 신세계 이마트 상품권(200명)을 전달할 예정이다. 이벤트는 다음달 15일까지 진행된다. 당첨자는 이벤트 종료 후 2주 이내 홈페이지를 통해 발표한다.

엠파크 관계자는 "비대면 중고차 구매를 원하는 소비자가 양질의 상담을 통해 원하는 정보를 충분히 제공받길 바라는 마음에 이벤트를 기획했다"면서 "앞으로도 엠파크는 올바른 중고차 유통 문화 마련과 소비자의 구매 편의성 향상을 위해 꾸준히 노력할 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr