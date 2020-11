[포토] 노원구, 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 발대식 및 제1호 기부자 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 16일 오후 3시 구청 1층 로비에서 2021 따뜻한 겨울나기 사업 발대식 및 1호 기부자 전달식을 가졌다.

사회복지공동모금회와 민·관 협력으로 진행하는 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업은 공적자원자체계로 소외된 이웃을 지원하는 사업이다.

사랑의 온도탑은 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 모금에 주민들의 자발적인 참여를 유도, 위해 마련했다. 이날 오승록 노원구청장은 노원구민의 신분으로 1호 기부자가 돼 기부의 시작을 알렸다.

사랑의 온도탑(가로1mX세로2.3m)은 모금 목표액인 23억원의 1%인 2300만원이 모금될 때 마다 1℃씩 올라 목표액을 달성하면 100을 가리키게 된다.

이날 행사에는 오승록 구청장을 비롯 김근 노원교육복지재단 이사장, 김용희 서울시공동모금회사무처장 등이 참여한 가운데 축하말씀, 100℃ 달성 기원 떡케이크 촛불끄기 행사, 1호 기부자 기부 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “어려운 여건 속에서도 지난해 성금 모금액이 목표치를 넘어 사업 시작 이래 최고액인 20억원이 넘을 수 있었던 것은 주민 여러분들의 많은 동참 덕분이었다”며 “올해도 주민들의 작은 나눔이 모여 어려운 이웃들에게 따뜻한 온기가 전달되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr