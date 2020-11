㈜코오롱, 3Q 영업익 556억 전년비 60.7% 증가

[아시아경제 박소연 기자]㈜코오롱은 16일 분기보고서 공시를 통해 3분기 연결 기준으로 매출 1조2058억원, 영업이익 556억원을 기록했다고 밝혔다. 전년동기대비 각각 12.8%, 60.7% 늘어난 수치다. 당기순이익은 278억원을 기록해 전년동기대비 205.5%늘었다.

종속회사인 코오롱글로벌의 주택사업 매출 확대와 BMW 신차 판매 증가 등으로 매출이 크게 늘었다. 영업이익과 당기순이익은 종속회사인 코오롱글로벌의 2분기에 이은 3분기 호실적으로 인해 큰 폭으로 증가했다. 수익성 높은 민간주택 매출 확대와 원가율 개선, BMW 신차판매 증가 등이 높은 실적 향상을 이끌었다.

코오롱 관계자는 "최근 코로나19로 인한 영향이 계속되고 있으나 종속회사인 코오롱글로벌이 풍부한 수주 누적잔고를 확보한 주택사업부문과 안정적인 실적을 내고 있는 유통사업부문을 바탕으로 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 예상한다"고 말했다.

