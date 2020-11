[아시아경제 박소연 기자] 대우조선해양은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 336억원으로 흑자 전환했다고 16일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 1조4414억원으로 작년 동기 대비 26% 감소했다. 당기순손실은 292억원이었다.

올해 3분기까지 누적 실적은 매출액 5조3654억원, 영업이익 3860억원, 당기순이익 2648억원으로 집계됐다.

대우조선해양은 올해 3분기 들어 수주가 몰리면서 영업이익이 흑자로 전환했지만 자회사에 대한 대여금 500억원을 손상 처리하느라 당기순이익은 손실이 발생했다고 설명했다.

다만 지난해 말 대비 전체 부채가 1조원 이상 줄어 부채비율은 200.3%에서 161.4%로 낮아졌다고 덧붙였다.

대우조선해양 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 올해 수주가 부진해 수주잔량이 감소하고 있다"면서 "수주 총력전을 통해 위기를 극복하겠다"고 말했다.

