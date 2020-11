秋, 대권 질문에 "검찰개혁 전까지 야망 갖지 않기로"

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 16일 "검찰개혁을 하기 전까지는 정치적 욕망, 야망을 갖지 않기로 맹세했다"고 말했다.

추 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 전주혜 국민의힘 의원이 "서울시장이나 대선 출마 의향이 없느냐"고 묻자 "법무부 장관으로서 오직 검찰 개혁에 사명을 가지고 이 자리에 왔기 때문에 일이 마쳐지기 전까지는 정치적 입장을 가지고 있지 않다"고 답했다. 이어 전 의원이 "장관직에 있는 동안에는 표명하지 않겠다는 뜻이냐"고 묻자 추 장관은 "표명하지 않는 게 아니고 의지가 없다"고 강조했다.

다만 장관직을 그만둔 다음에는 할 수 있다는 말이냐는 질문에는 "그거야 알 수 없고 검찰개혁이 완수될 때까지는(안 하겠다)"고 말했다.

추 장관은 이날도 특수활동비와 관련해 윤석열 검찰총장을 또다시 겨냥하기도 했다. 추 장관은 "검찰총장의 쌈짓돈으로 돼 있는 것이 50억원에 이른다"고 말했다. 또한 "특활비 94억원을 내려보낸 것의 절반 정도를 총장 주머닛돈처럼 쓰는 상황의 실태를(밝혀야 한다). 임의로 쓴 부분이 있는지 지금 점검하는 중이고 점검 이후 합리적인 방안을 찾아야 한다"고 강조했다.

이밖에 특활비를 장관이 직접 관할하는 것은 자칫 수사 지휘로 비춰질 수 있다는 질문에는 "그러고 싶은 생각 없다"며 "예산에 대한 민주적 통제는 해야 한다"고 답했다.

