출구 못 찾는 한국GM…노조, 나흘간 추가 부분 파업 결정

[아시아경제 성기호 기자]임금 및 단체협약 협상을 놓고 한국GM 사측과 줄다리기를 벌이고 있는 노동조합이 다시 나흘간 부분파업에 나선다.

한국GM지부는 16일 오후 열린 중앙쟁의대책위원회를 통해 17일부터 20일까지 부분 파업에 나서기로 결정했다. 이번 파업은 중대위 회의 이전에 임시 대의원 대회를 통해 방향이 결정된 것으로 알려졌다.

한국GM 20일까지 전반조와 후반조 근로자들 4시간씩 파업을 진행한다. 또 노조 간부들은 부분 파업 마지막 날인 20일부터 철야 농성에 돌입할 계획이다. 앞서 지난달 23일부터 진행해온 시작한 잔업과 특근 거부도 이어간다는 방침이다.

한국GM 노조는 올해 임단협 협상 과정에서 지난달 30일부터 총 12일간 부분파업을 진행하고 있다.

한국GM 사측은 지난 21차 단체 교섭에서 조합원 1인당 성과금 등으로 총 800만 원을 나흘간 지급하는 방안 등을 최종 제시했다.

노조는 이번 임단협에서 인천 부평2공장에 신차 생산 물량을 배정하는 계획 등을 제시해 달라고 요구했으나 사측은 이미 배정된 차량의 생산 일정만 일부 연장하겠다는 뜻을 밝혔다.

