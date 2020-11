삼성전자, R&D 투자비 15조9000억원…역대 최대

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자가 올 3분기까지 연구개발(R&D)에 투자한 비용이 15조9000억원으로 같은 기간 역대 최대치를 경신했다.

16일 삼성전자의 분기보고서에 따르면 올 3분기 누적 R&D 투자 비용은 총 15조8971억원으로 전년 동기(15조3000억원)보다 6000억원 가량 증가했다. 매출액 대비 R&D 비용 비중은 9.1%를 기록했다.

삼성전자의 R&D 비용은 2017년 16조8000억원, 2018년 18조7000억원, 지난해 20조2000억원으로 꾸준히 증가하고 있다. 올해도 연간 기준으로 역대 최대 수준을 경신할 것으로 전망된다.

같은 기간 국내 특허는 4974건, 미국 특허 6321건을 취득했다. 전 세계적으로 누적 특허 19만4643건을 보유하고 있다. 특히 미국에서 누적 건수 기준으로 가장 많은 특허 7만5472건을 가졌다.

올해 시설 투자비는 3분기까지 25조5000억원을 집행했다. 전년 동기(16조8000억원)과 비교해 52%나 증가한 수치다.

국내 직원수는 3분기 기준 10만8998명으로 역시 역대 최대 수준을 기록했다. 지난해 말과 비교하면 약 3천700여명 증가했다.

직원 1인당 평균 급여는 7200만원으로, 상여금 등이 반영되며 상반기(4300만원)보다 2900만원 늘었다.

