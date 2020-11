[아시아경제 이동우 기자] 삼성화재는 3분기 개별기준 영업이익이 작년 3분기보다 17.1% 증가한 2862억원으로 집계됐다고 16일 공시했다.

당기순이익은 22.4% 증가한 1956억원이다. 삼성화재는 2000년 2분기 이래 82분기 연속 흑자를 냈다.

연결재무제표 기준으로 3분기까지 누계 당0순이익은 전년 동기보다 8.5% 늘어난 6519억원을 기록했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr