부산은행, KIND와 해외진출 기업 금융지원

[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 해외 인프라 공동 금융지원에 관한 업무협약을 했다고 16일 밝혔다.

이번 협약을 통해 부산은행과 KIND는 해외인프라, 도시개발사업 관련 정보 공유, 공동 금융자문 및 금융주선, 공동개발사업에 대한 금융지원 등 해외사업 진출을 희망하는 국내기업을 지원하는 데 상호 협력하기로 했다.

부산은행은 현재 국내 건설, 부동산, 사회간접자본(SOC) 중심의 기업금융(IB)에서 해외 인프라, 도시개발사업으로 업무 영역 확대를 모색하고 있다.

KIND는 프로젝트 기획에서 타당성 조사 지원, 사업개발 및 투자, 금융 구조화 자문 등으로 국내 기업의 해외 수주를 지원하고 있다.

부산은행 관계자는 “이번 협약을 통해 부산은행이 IB 업무영역을 국내에서 해외시장으로 본격 확대할 수 있는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로 KIND와 상호 협력해 국내기업의 해외건설시장 진출에 힘을 보태겠다”고 전했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr