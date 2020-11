제주도, 3차 제주형 재난지원금 선별 지원한다

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 지난 12일 제주개발공사로부터 전달 받은 200억 원의 재해구호기금을 활용해 정부 재난지원금을 지원받지 못하고 있는 도내 사각지대를 발굴, 긴급 지원하기로 결정했다고 16일 밝혔다.

제주도는 총 7개 분야를 선정해 170억 원 범위에서 지원할 계획이다.

우선 코로나19 장기화로 거의 모든 행사와 축제가 취소되면서 타격이 심화되고 있는 도내 문화예술인 및 문화예술단체에 10억 원을 지원한다.

특히 관광객 급감으로 폐업 위기에 내몰린 도내 여행사와 전세버스업체에 총 25억 원을, 유동인구 급감으로 생계의 어려움을 호소하는 택시근로자 중 정부지원에서 제외된 일반택시 운전자를 대상으로 2억 원을 지원한다.

또한 추석연휴 기간 동안 집합금지 명령을 이행한 업체 중 정부지원 대상에서 제외된 소상공인 및 올해 6월 이후 창업기업 등에 대해 83억 원을 지원한다.

도내 만 19세부터 34세까지의 청년 중 2018년부터 올해까지 청년자기계발비를 지원받았거나 지원받고 있는 청년 가운데 미취업자를 대상으로도 6억 5000만 원을 지원한다.

경마의 운영이 중단되면서 큰 피해를 입고 있는 도내 경주마 생산농가에는 7억 원을 지원한다.

나머지 30억 원은 공공기관 및 다중집합시설의 방역비로 사용된다.

이번 긴급지원금은 지원 대상에 따라 소관부서별로 개별적인 지원 기준과 추진일정을 마련, 이달 중순부터 신청서 접수 및 심사를 통해 지급할 예정이다.

제주도는 올해 안에 3차 제주형 긴급재난지원금을 모두 지급하는 것을 목표로 차질 없이 지급계획을 추진할 방침이다.

원희룡 지사는 “코로나19 장기화로 심화되고 있는 경제 위기 속에서 이번 지원금을 통해 도내 경제 주체들에게 작은 버팀목이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

