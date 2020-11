코픽스 다시 하락세…신규취급액 0.87%

[아시아경제 김민영 기자] 은행권 변동형 주택담보대출 금리의 기준이 되는 코픽스(COFIXㆍ자금조달비용지수)가 다시 하락세로 돌아섰다.

16일 은행연합회에 따르면 지난달 신규취급액 기준 코픽스는 0.87%로 전달보다 0.01%포인트 올랐다. 지난달 10개월 만에 0.08% 상승한 뒤 바로 떨어졌다.

잔액 기준 코픽스도 하락세를 이어갔다. 신(新) 잔액 기준 코픽스는 1.00%로 전달보다 0.04%포인트 떨어졌다. 지난해 7월15일 첫 공시 이후 16개월째 하락이다. 기존 잔액 기준 코픽스(1.25%)도 0.05%포인트 내려 19개월 연속 하락했다.

코픽스는 신한·KB국민·하나·우리은행 등 8개 시중은행이 조달한 자금의 가중평균 금리를 말한다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영해 상승 또는 하락한다.

잔액 기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함된다.

신 잔액 기준 코픽스는 기존 잔액 코픽스 대상 상품에 기타 예수금, 차입금, 결제성자금 등이 추가됐다.

신·구 잔액 기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동을 서서히 반영하나 신규 취급액 기준 코픽스는 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출돼 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다.

은행연합회 관계자는 “코픽스 연동대출을 받고자 하는 경우 이러한 코픽스의 특징을 충분히 이해한 뒤 신중하게 대출상품을 선택할 필요가 있다”고 했다.

