동국제강, 3분기 영업익 857억…전년比 51.1% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,120 전일대비 420 등락률 +6.27% 거래량 1,447,609 전일가 6,700 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 美 대선…숨죽인 철강업계동국제강, '카멜레온 컬러강판' 출시'목재 아니었어?'…컬러에서 질감까지 경쟁하는 컬러강판 시장 close 은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 857억원으로 전년 동기 대비 51.1% 증가했다고 16일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 1조2975억원으로 9.3% 감소했고, 당기순이익은 370억원을 기록하며 흑자전환 했다.

3분기까지 누적 영업이익은 전년 동기 대비 31.2% 늘어난 2416억원을 달성했다. 매출은 11% 감소한 3조8278억원, 당기순손실은 215억원으로 적자폭을 축소했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 지속 및 수요 부진 영향 등으로 매출은 감소했으나 수익성 위주의 생산, 판매 전략 강화로 수익성은 개선됐다. 특히 건설자재로 쓰이는 봉형강 제품은 건설산업 비수기 영향으로 판매는 소폭 축소되었으나, 제조원가 개선 및 생산 가능 규격 확대 등으로 수익성 개선을 실현했다.

가전제품 소비가 회복됨에 따라 가전용 컬러강판인 앱스틸(Appsteel) 판매를 확대하며 글로벌 경제활동 재개에 신속하게 대응했다. 코로나19 안심진료소 시공 현장에 항균 컬러강판 럭스틸 바이오의 납품을 개시하고, 보는 방향에 따라 색상과 모양이 변하는 카멜레온 강판 등 신제품 출시를 지속하며 컬러강판 시장을 선도한 점도 주효했다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,120 전일대비 420 등락률 +6.27% 거래량 1,447,609 전일가 6,700 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 美 대선…숨죽인 철강업계동국제강, '카멜레온 컬러강판' 출시'목재 아니었어?'…컬러에서 질감까지 경쟁하는 컬러강판 시장 close 은 2021년 하반기까지 컬러강판 연간 생산능력을 현재 75만t에서 85만t까지 증대하는 등 초격차 전략을 지속하여 세계최고 수준인 컬러강판 사업의 경쟁력을 강화해 나가겠다는 방침이다. 또 전 사업 부문에서 고부가가치 제품 판매 비중을 확대하는 등 수익성 위주 영업전략을 강화해서 내실경영을 지속하겠다는 계획이다.

별도재무제표 기준으로 2020년 3분기 매출은 전년 동기 대비 11.4% 감소한 1조1194억원을 기록했으나, 영업이익은 전년 동기 대비 57.8% 증가한 693억원을 달성했다. 당기순이익은 478억원을 달성하며 전년 동기 대비 흑자전환 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr