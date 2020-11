부경대 기록관리 ‘엄지척’ … 4년 연속 ‘최우수’ 평가

국가기록원 2020년도 기록관리 평가 결과 … ‘가’ 등급 획득

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대(총장 장영수)가 행정안전부 국가기록원의 2020년도 기록관리 기관평가에서 최우수 등급인 ‘가’ 등급을 획득했다. 지난 2017년부터 4년 연속 최우수 평가다.

기록관리 기관평가는 공공기관 기록관리 의식을 높이고 제도 정착을 위해 해마다 시행된다.

올해는 중앙행정기관, 특별지방행정기관, 시도교육청, 교육지원청, 정부산하공공기관, 국·공립대 등 468개 기관을 대상으로 평가를 시행해 가~마 등급을 부여했다.

부경대는 이번 평가에서 △기록관리 업무기반 △기록관리 업무추진 △기록관리 서비스 및 업무개선 분야의 17개 평가항목 중 14개 항목에서 만점을 받는 등 총점 94.5점의 우수한 성적을 기록했다.

부경대는 평가결과 지표 전체영역에서 개선과 안정화되고, 국·공립대 평균을 크게 상회하는 등 우수한 기록관리 수준을 인정받았다.

부경대는 지난해부터 대학 아카이브시스템 열람 활용 보강사업을 시행해 대학의 주요기록물을 연구지원하고 지역사회 문화 활용 등을 위해 이용할 수 있는 기반을 마련해 좋은 평가를 받았다.

부경대는 또 기록물 관리서버와 서비스서버를 분리해 중요기록물을 안전하게 보존하고 서비스할 수 있는 기능을 강화하는 등 기록물 보존의 안전성을 강화했다.

국가기록원은 이번 평가 결과 우수기관에는 기록관리 유공포상을 추천하고, 미흡한 기관에는 지도와 컨설팅을 지원해 개선하도록 할 방침이다.

