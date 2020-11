[아시아경제 이민지 기자] 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션 194370 | 코스피 증권정보 현재가 7,360 전일대비 30 등락률 -0.41% 거래량 39,436 전일가 7,390 2020.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일[2020국감]조성욱 "구글 인앱결제 논란, 종합국감 전 조치계획 보고"(종합)[2020국감]조성욱 "한화 무혐의 일조? 굉장히 모욕적인 말" close 은 193억8120만원 규모로 종속회사 약진통상에 대한 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다. 이는 자기자본대비 12.35%에 달한다

