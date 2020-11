수자원공사, 공공기관 최초 RE100 참여 선언…"기후위기 경영"

창립 53주년 기념식 개최

[아시아경제 김보경 기자] 창립 53주년을 맞은 한국수자원공사가 공공기관 최초로 RE100 참여를 선언했다. RE100이란 기업에서 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 대체하는 것을 뜻한다.

수자원공사는 16일 오전 대전시 대덕구 본사에서 '기후위기 대응'과 '국민 중심의 물관리 혁신'을 다짐하는 창립 53주년 기념식을 개최했다.

이번 기념식에서 수공은 공기업 최초로 기후위기 경영을 선언하고, 전 임직원이 힘을 모아 기후위기에 적극 대응할 것을 결의했다.

기후위기 경영은 인공지능(AI), 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 활용하고 디지털 역량을 향상함으로써 기후위기에 적응하고 온실가스를 감축한다는 다짐을 담고 있다.

또한 수공은 정부의 탄소중립 선언과 연계해 공공기관 최초로 RE100 참여를 선언했다. 수상태양광, 수열에너지와 같은 청정 물에너지 보급 확대를 통해 기업들이 조속히 RE100에 동참할 수 있도록 지원할 계획이다.

국민 중심의 물관리 혁신을 다짐하며 지난 7월 수공이 새로운 비전으로 선포한 '세계 최고의 물 종합 플랫폼 기업'으로의 도약을 위한 구체적 실천방안도 제시했다.

기술 혁신을 통해 물관리 플랫폼 경쟁에서 글로벌 스탠더드를 선점하고, 물 재해로부터의 국민 안전과 안정적인 맑은 물 공급 등 통합 물관리 체계 구축을 강화하기로 했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 극복을 위한 지자체 물값 감면, 소상공인 임대료 인하, 물산업 혁신 생태계 조성, 양질의 일자리 창출 등 사회적 책임 이행에도 최선을 다할 방침이다.

박재현 수자원공사 사장은 "공사창립 53주년을 맞아 기후위기 경영 선언을 넘어 기후위기 극복을 위한 행동을 해야 할 시점"이라며 "정부와 지자체, 시민사회 등과의 협업을 기반으로 기후위기 경영을 차질없이 추진해 물전문 공공기관으로서 우리나라의 녹색전환에 적극 기여할 것"이라고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr