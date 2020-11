日 연구팀 "코로나19 바이러스, 변이 거치면서 감염력 강해져"

동물실험 통해 밝혀내

美 과학잡지 사이언스에 이같은 연구결과 발표

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 유전자 변이를 거치면서 감염력이 강해진다는 사실이 입증됐다.

16일 니혼게이자이신문에 따르면 가와오카 요시히로 도쿄대 의과학연구소 교수가 이끄는 연구팀은 최근 미국 과학잡지 사이언스에 이같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 코로나19와 같은 변이 바이러스를 인공적으로 만든 뒤 햄스터를 이용해 중국에서 확인됐던 유행 초기의 바이러스와 비말을 매개로 한 감염력을 비교했다.

그 결과 변이 바이러스와 비말 환경에 놓인 햄스터의 경우 8마리 중 5마리가 2일 후 감염된 것으로 파악됐지만, 중국에서 확인된 유행 초기 담계 바이러스의 비말에 노출된 햄스터는 한 마리도 감염되지 않았다.

이를 근거로 연구팀은 최근 유행하는 코로나19의 감염력이 초기 바이러스와 비교해 한층 강해진 것으로 추정했다.

다만 햄스터를 이용한 실험 결과인 점을 들어 사람에게도 같은 일이 일어난다고 단언할 수는 없다는 조건을 달았다.

연구팀은 이번 실험을 통해 병원체가 숙주에 감염해 병을 일으키는 병원성은 변이 바이러스에서 강해지지 않은 사실도 확인했다.

이를 근거로 가와오카 교수는 유행 초기의 바이러스를 바탕으로 개발 중인 백신이 변이 바이러스에 대해서도 효과가 있을 것이라는 기대감을 드러냈다.

가와오카 교수는 "감염력이 강해진 변이 바이러스가 단기간에 전 세계에 확산했을 수 있다"면서 "다른 동물의 감염력이 사람과 반드시 같다고 볼 수 없기 때문에 앞으로 사람의 감염 데이터 등을 분석할 필요가 있다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr