[아시아경제 유현석 기자] 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 8,180 전일대비 660 등락률 +8.78% 거래량 537,672 전일가 7,520 2020.11.16 15:12 장중(20분지연) 관련기사 대한제강, 평택공장 일시 생산중단 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일대한제강, 이경백·한성민 각자대표 체제로 변경 close 이 강세다. 3분기 호실적이 영향을 끼친 것으로 보인다.

대한제강은 16일 오후 2시51분 기준 7.58%(570원) 오른 8090원에 거래됐따.

대한제강은 이날 3분기 매출액이 2681억원으로 전년 동기 대비 12.73% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 284.83% 늘어난 230억원을 기록했다.

3분기 누적으로는 매출액 7202억원으로 9.06% 감소했으나 영업익은 63.39% 증가한 544억원을 기록했다.

한편 대한제강의 이날 기준 시가총액은 2000억원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr