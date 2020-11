추미애, 또 윤석열 특활비 저격… "쌈짓돈 돼 있는 것만 50억원"

[아시아경제 조성필 기자] 추미애 법무부 장관은 16일 "검찰총장의 쌈짓돈으로 돼 있는 것이 50억원에 이른다"고 말했다. 대검찰청 특수활동비를 두고 또 한 번 윤석열 검찰총장을 저격한 것이다.

추 장관은 이날 국회 법사위 전체회의에서 장제원 국민의힘 의원의 질의에 "너무 자의적으로 사용되고 있고 한 번도 법무부에 보고한 바 없다"며 이같이 대답했다. 그는 "특활비 94억원을 내려보낸 것의 절반 정도를 총장 주머닛돈처럼 쓰는 상황의 실태를(밝혀야 한다)…. 임의로 쓴 부분이 있는지 지금 점검하는 중이고, 점검 이후 합리적인 방안을 찾아야 한다"고 밝혔다.

추 장관은 특활비를 장관이 직접 관할하는 것은 자칫 수사 지휘로 비춰질 수 있다는 질문에 "그러고 싶은 생각 없다"며 "예산에 대한 민주적 통제는 해야 한다"고 답했다. 추 장관은 앞선 5일 법사위 전체회의에서 "서울중앙지검에 최근까지 (대검이) 특활비를 지급하지 않아 수사팀이 애로를 겪는다"고 말한 바 있다. 지난 6일에는 검찰총장의 특활비 배정 등 집행과 관련해 신속히 조사해 보고할 것을 대검 감찰부에 지시하기도 했다.

