[아시아경제 이민지 기자] 케이에스피 케이에스피 073010 | 코스닥 증권정보 현재가 1,575 전일대비 15 등락률 +0.96% 거래량 2,951,216 전일가 1,560 2020.11.16 14:39 장중(20분지연) 관련기사 케이에스피, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.6%케이에스피, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.37%【전문가추천】 내일 (25일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 는 한국거래소의 현저한 시황변동 관련한 조회공시 요구와 관련해 “별도로 공시할 중요한 정보가 없다”고 16일 공시했다.

