[아시아경제 이민지 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 4,700 등락률 +19.62% 거래량 60,703,300 전일가 23,950 2020.11.16 14:06 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 1조8000억원 규모 유상증자·전환사채 발행 결정대한항공, 이시간 주가 +8.77%.... 최근 5일 기관 161만 6954주 순매수말이 많습니다! 항공사 빅딜, 이거 하나로 끝납니다! 놓치지 마세요! close 은 16일 계열회사인 한진칼로부터 8000억원을 단기차입하기로 결정했다고 공시했다. 이자율은 4.6%이고, 상환방법은 만기일시상환이다. 자금용도는 아시아나항공 인수 관련 자금 및 운영자금 조달을 위함이다.

이번 차입금은 직전사업연도말 자기자본대비 28.8%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr