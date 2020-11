[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 18,250 전일대비 250 등락률 +1.39% 거래량 82,052 전일가 18,000 2020.11.16 13:37 장중(20분지연) 관련기사 [공시+] 케이피에스, OLED FMM 수직증착 인장기 제조기술 美 특허상반기 우선주·바이오주 고공점프6월 9일 코스닥, 0.78p 오른 753.82 마감(0.10%↑) close 가 글로벌 신약개발을 위한 교두보를 마련하기 위해서 미국 델라웨어주에 현지법인 '알곡바이오(ALGOK BIO Inc.)'를 설립한다.

16일 케이피에스는 신약 파이프라인 도입과 글로벌 비임상/임상시험을 위해 출자 후 알곡바이오(대표 김성철)를 자회사로 둘 계획이라고 밝혔다.

김성철 알곡바이오 대표는 "글로벌 신약개발을 본격화하기 위해 미국에 현지법인이 필요하다"면서 "향후 케이피에스 바이오 사업부문의 경쟁력 강화에 일조하게 될 것"이라고 설명했다.

케이피에스는 앞서 바이오벤처 빅씽크 테라퓨틱스(보유지분 45.35%)를 통해 HER2(인간상피 성장인자 수용체2형) 양성 조기 유방암 환자를 위한 보조치료제 네라티닙(Neratinib)의 국내 상용화 독점권을 인수한데 이어 강박증 관련 디지털치료제 오씨프리(OC FREE)의 미국 임상시험도 준비 중이다.

