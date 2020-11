與 "공수처장 후보 추천 18일 '마지노선'"…최후 통첩

[아시아경제 강나훔 기자] ] 더불어민주당이 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보자 추천 기한을 오는 18일로 못 박았다. 이날까지 최종 후보자를 결정하지 못할 경우 공수처법 개정에 나서겠다는 것이다.

이낙연 민주당 대표는 16일 최고위원회에서 "공수처장 후보 추천위원회가 지난 금요일(13일) 회의를 열었지만 성과를 내지 못하고 끝났다"며 "수요일(18일)에 다시 회의를 연다고 하니 반드시 결론을 내주길 바란다"고 말했다.

그러면서 "혹시 야당이 시간끌기에 나선다면 우리는 결코 좌시할 수 없다"며 "이달 안에 공수처장을 임명하고 공수처를 출범시켜야 한다는 것을 거듭 확인한다"고 했다. 추천위 3차 회의에서도 후보를 추리지 못할 경우 않을 경우 공수처 모법 개정도 불사하겠다는 의지로 풀이된다. 사실상의 최후통첩이다.

최인호 민주당 수석대변인도 이날 논평을 통해 "18일 3차 회의는 공수처장 후보를 합의로 추천할 수 있는 마지막 회의이자 마지노선"이라며 "반드시 결론을 내야 한다"고 했다. 그는 “더 이상 미룰 이유가 없다. 이유가 있다면 공수처 출범을 막아야 한다는 일부의 그릇된 의지일 뿐일 것”이라고 했다.

국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들 역시 공수처법 개정 재추진을 언급하며 야당을 압박했다. 현재 김용민 의원이 발의한 개정안은 공수처장 추천 정족수를 7명 중 6명에서 3분의 2(5명)로 낮춰 야당몫 추천위원 2인의 비토권을 무력화시킬 수 있다.

백혜련 민주당 의원은 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "18일 상황을 지켜봐야 될 것이고 또 추천위의 분위기, 논의된 내용을 최종적으로 봐야겠지만 야당의 힘빼기라는 판단이 선다면 더 이상 우리 민주당 입장에서는 물러서기가 어려운 것이 아닌가"라고 했다.

