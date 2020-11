마세라티, 전 차종 대상 시승 이벤트

제냐 펠레테스타 에디션·르반떼 트로페오 등도 포함

[아시아경제 김지희 기자] 마세라티가 레이싱 선수 권봄이와 유튜브 크리에이터 안오준이 함께 하는 ‘드라이브 엑스트라오디너리’ 이벤트를 16일부터 진행한다.

시승 차량은 기블리, 르반떼, 콰트로포르테 등 마세라티 전 차종 대상으로 실시된다. 특히 이탈리아 명품 브랜드 에르메네질도 제냐와 협업을 통해 만들어져 국내 20대 한정 판매되는 ‘제냐 펠레테스타 에디션’과 제로백 3.9초의 성능을 자랑하는 슈퍼 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘르반떼 트로페오’ 등 특별한 모델도 경험할 수 있다.

이벤트 접수는 오는 24일까지 마세라티 한국 공식 웹페이지 내 프로모션 탭의 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다. 추첨을 통해 총 10명을 선정하며 25일 당첨자가 발표된다. 당첨자에게는 개별 연락 후 상세 내용이 안내될 예정이다.

