캠코 온비드, 드라이브인 공매 아카데미 열어

[아시아경제 김민영 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 운영하는 공공자산 처분시스템 온비드는 지난 13일 경기 과천시 서울대공원 주차장에서 ‘2020년 드라이브인 공매 아카데미’를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 드라이브인 공매 아카데미는 지난달부터 진행 중인 영상 스트리밍 (카카오TV) 방식의 온라인 공매 아카데미에 이어 오프라인에서도 온비드 이용 고객과 지속적으로 소통하기 위해 마련됐다.

드라이브인 공매 아카데미는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위해 참석자간 접촉을 최소화하고 강사의 강연을 자동차 안에서 라디오로 듣는 자동차 극장 방식으로 진행됐다. 현장에는 차량 250대, 370여명이 참석했다.

캠코 관계자는 “이번 드라이브인 공매 아카데미를 통해 오프라인에서도 안전하게 유익한 공매 투자정보를 전달할 수 있었다”며 “앞으로도 캠코는 온비드 이용 고객과의 효과적인 소통을 위한 새로운 시도를 계속해 나가겠다”고 말했다.

