키움증권, '해외선물옵션 고수의 실전투자 기법' 세미나 개최

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 '해외선물옵션 히어로의 실전투자 기법 세미나 이벤트'를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 세미나는 2회로 나누어 진행되며 첫 거래 현금 증정 이벤트와 함께 금융투자교육원 해외선물옵션 온라인 강의를 무료로 수강할 수 있는 기회도 주어진다.

1회차 세미나는 11월 25일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 2019년 해외선물옵션 실전투자대회 시즌3에서 수상한 김회건씨가 진행한다. 김회건씨는 해외선물옵션 강좌 유튜버(친절한 회건씨)로 활동 중이며 실전투자대회에서 수상할 수 있었던 고수의 노하우에 대한 강의를 진행할 예정이다.

2회차 세미나는 12월 16일 오후 5시부터 7시까지 진행되고 미국 시카고 선물중개회사(RJO) 한국 담당자 윤태진 부장이 ‘해외선물옵션 2021년 상반기 투자전략 및 기술적 분석’에 대해서 강의를 진행할 예정이다.

이번 세미나는 해외선물옵션에 관심 있는 고객이라면 누구나 신청할 수 있으며 키움증권 채널K와 키움증권 유튜브에서 시청 가능하다. 또한 신청 고객 중 신규/휴면 고객을 대상으로 강의일로부터 10일 이내에 해외선물옵션 거래 시 현금 5만원을 증정하고, 7만원 상당의 금융투자교육원 해외선물옵션 온라인 강의를 무료로 수강할 수 있는 이벤트도 함께 진행한다.

키움증권은 이 외에도 비대면계좌 보유고객 대상으로 해외선물옵션 수수료를 2.5달러로 할인해 주는 이벤트도 진행하고 있어 저렴한 수수료와 함께 다양한 혜택을 받을 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

세미나 신청은 영웅문S, 영웅문s 글로벌 및 홈페이지를 통해 가능하고 추가 문의사항은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr