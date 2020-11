[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 인공지능(AI) 기술을 게임,금융 외에도 다양한 분야에서 사용하겠다는 계획을 밝혔다.

이장욱 엔씨소프트 IR실장(전무)은 KB증권과 AI 간편투자 증권사를 출범하는 것과 관련 "금융 사업에 진출한 것은 당사가 보유한 AI 기술이 전문가가 봤을 때도 우리나라 최고 수준으로 인정받아서 기회의 창이 열리게 된 것"이라며 "보유한 AI 기술이 게임에 국한된 것이 아니라 이를 가지고 많은 사업 기회가 열린 것을 굉장히 중요하게 생각하고 있다"고 설명했다.

