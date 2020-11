[아시아경제 오현길 기자] 라이나생명보험은 배우 송강호가 출연하는 TV광고를 통해 신규 브랜드 캠페인을 선보인다고 16일 밝혔다.

라이나생명 관계자는 "라이나생명은 위기에 대한 경제적 대비라는 전통적 보험을 넘어 고객과 가족모두의 일상을 지키는 새로운 역할을 수행하고자 한다"며 "송강호의 진정성을 통해 우리의 진심이 잘 전달되기를 기대한다"고 말했다.

