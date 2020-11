LS일렉트릭, 독거노인 200여명에 방한복·방한화 '나눔'

[아시아경제 김혜원 기자] LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 700 등락률 -1.27% 거래량 19,115 전일가 55,000 2020.11.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 승기 잡은 바이든…수혜 종목 한화솔루션 등 친환경주 ↑[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'엘에스일렉트릭, 3분기 영업이익 218억원…전년동기대비 59%↓ close (일렉트릭)이 올해도 지역 취약계층에 방한용품을 전하며 따듯한 정을 나눴다.

LS일렉트릭은 경기도 안양시에 위치한 안양시노인종합복지관을 통해 지역 내 저소득 독거노인 200여명에 5000만원 상당의 방한의류와 방한화를 기부하는 'LS일렉트릭과 함께하는 온기 가득 방한복 나눔' 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 LS일렉트릭 방한복 전달 행사는 평소 회사의 '사회공헌의 기본은 지역에 대한 기여'라는 인식을 바탕으로 추운 겨울 어려운 이웃의 월동 준비를 돕기 위해 마련됐다.

LS일렉트릭 관계자는 "평년보다 이른 추위가 예상돼 서둘러 마련한 방한용품이 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "코로나 시대 어려운 이웃과 몸은 멀리 있지만 마음은 가까이 할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 기업의 사회적 책임을 다할 계획"이라고 말했다.

LS일렉트릭은 2014년부터 각 사업장 지역 저소득 소외계층 대상 방한복 전달, 한가위 명절 도시락 선물, 여름철 냉방용품, 겨울철 난방용품을 기부 등 각 계층과 시즌 맞춤형 지원 프로그램을 시행하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr