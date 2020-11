신한카드, 배달앱 요기요 제휴카드 출시…"月 최대 2만5천원 할인"

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 배달 애플리케이션(앱) ‘요기요’와 함께 요기요 특화 신용카드를 선보였다.

신한카드는 딜리버리히어로 코리아와 업무제휴 협약을 체결하고 국내 대표 배달앱 요기요에서 할인 혜택을 제공하는 ‘요기요 신한카드’를 출시했다고 16일 밝혔다.

이번에 선보이는 요기요 신한카드는 최근 ‘집콕’ 생활이 확산됨에 따라 급성장한 배달 서비스 시장과 언택트 소비가 증가하는 패러다임 변화에 발맞춰 서비스를 구성한 것이 특징이다.

요기요 이용시 20% 결제일 할인 서비스를 제공한다. 건당 최대 2000원, 월 최대 2만원까지 할인 받을 수 있다. 또한 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 왓챠플레이 중 1곳 이상을 이용하는 고객이라면 추가 10% 캐시백을 월 5000원까지 받을 수 있어 요기요 이용으로 월 최대 2만5000원의 혜택을 받을 수 있는 셈이다.

아울러 언택트 시대에 각광을 받고 있는 여러 업종에서의 서비스도 눈에 띈다. 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 왓챠플레이 등 OTT(Over The Top)서비스에서 정기 결제를 하면 월 통합 5000원 한도 내에서 15%를 할인해 준다.

또한 쿠팡, G마켓, 11번가, 롯데ON, SSG닷커, 마켓컬리, 오아시스마켓 등 온라인 쇼핑몰에서 5만원 이상 이용시 건당 2000원 할인 서비스를 제공한다.(통합 일 1회, 월 5회까지) 이와 함께 스타벅스 사이렌오더와 와인엔모어 10% 결제일 할인 서비스도 빼놓을 수 없다. 월 통합 3회, 월 최대 1만원까지 할인 받을 수 있다.

요기요 신한카드의 연회비는 국내전용 2만4000원, 해외겸용(마스터) 2만7000원이다.

신한카드 관계자는 "포스트 코로나 시대를 맞아 대표적인 배달앱 서비스 브랜드인 요기요와 협업해 언택트 소비로 변모하는 라이프스타일에 적합한 생활밀착형 서비스를 구성했다”며 “최신 트렌드와 빅데이터 등을 분석해 최적의 서비스를 구성한 만큼 고객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr