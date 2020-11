KB?손보, '스마트폰 보험가입 시스템' 오픈?

고객과 설계사간 대면을 최소화하고 간편한 방식으로 보험계약 체결 가능?

[아시아경제 오현길 기자]KB손해보험은 24시간ㆍ365일, 고객이 원하는 장소에서 원스톱으로 보험 상담 및 계약 체결이 가능한'스마트폰 보험가입 시스템'을 오픈했다고 16일 밝혔다.

스마트폰 보험가입 시스템은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 비대면 환경이 강조됨에 따라 고객과 설계사간 대면을 최소화하고간편한 방식으로 보험계약 체결이 가능하도록 한 것이다.

기존에는 설계사가 고객과 대면한 후 고객의 상황 및 니즈에 맞는 가입설계를 위해 사무실 복귀해 서류를 작성하고 고객과 다시 대면해야 했다.또한 고객의 추가 요청 사항이 있는 경우 위와 같은 절차를 반복해야 하는등의 번거로움이 있었다.

하지만 이 시스템을 통해 고객과 대면 현장에서 스마트폰을 통해 고객의 상황 및 요청 사항을 즉시 반영해 보장 설계,계약전 알릴의무 입력,인수심사 요청 및 계약 체결까지 원스톱으로 처리가 가능해졌다.

이를 통해 휴일 및 업무시간 이외의 시간에도 얼마든지 보험가입이 가능해짐은 물론 보험 가입에 소요되는 시간과 대면 횟수를 대폭 감소시켜 고객의 보장 공백을 최소화할 수 있을 것으로 예상된다.

또한 계약 체결 시 전달하는 약관이나 보험증권도 스마트폰으로 교부가 가능, 전달 및 보관의 편의성을 높힘과 동시에 환경보호를 위한 종이사용 절감에도 기여해 KB금융그룹의 ESG경영 정책에도 부합할 것으로 예상된다.

