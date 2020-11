굳건한 '리니지 형제' 엔씨, 3Q 영업익 2177억원…전년比 69%↑(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 리니지 형제는 굳건했다. 엔씨소프트는 올해 3분기 매출과 영업이익 '선방'에 성공하면서 연매출 2조원 달성에도 청신호가 켜졌다.

엔씨소프트는 16일 3분기 매출 5852억원, 영업이익 2177억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 47%,69% 증가한 수치다. 전분기 대비로는 매출은 9%,영업이익은 4% 늘었다. 모바일게임 분야에서 성과가 두드러진다. 3분기 모바일 게임 매출은 3896억원을 기록했다.

리니지M은 2452억원, 리니지2M은 1445억원의 매출을 올렸다. 이날 기준 엔씨소프트의 '리니지 형제(리니지Mㆍ리니지2M)'는 나란히 구글 매출순위 1,2위를 차지하고 있다. 리니지M의 출시 3주년 기념 업데이트 효과로 전분기 대비 매출이 53% 증가했다.

PC온라인 게임의 경우 리니지 499억원, 리니지2 263억원, 아이온 85억원, 블레이드&소울 172억원, 길드워2 188억원의 매출을 기록했다. 리니지는 전분기 대비 46%, 길드워2는 매출이 20% 상승했다. 지역별 매출은 한국 4771억원, 북미ㆍ유럽 274억원, 일본 139억원, 대만 79억원을 벌었고, 로열티 매출은 588억원을 달성했다.

엔씨소프트는 리니지 형제외에도 차기 흥행작을 만들기 위한 작업에 한창이다. 다중접속역할게임(MMORPG) 외에도 다양한 장르의 게임에서 호실적을 기대하는 것이다. 지난 10일 콘솔ㆍPC 플랫폼 음악게임 '퓨저'를 북미와 유럽에 출시했다.트릭스터M과 '블레이드앤소울(블소2)'도 국내외에 순차적으로 선보인다는 계획이다. 현재 프로젝트 TL 등 PCㆍ콘솔과 모바일 플랫폼에서 다양한 게임을 개발하고 있다.

엔씨소프트는 글로벌 시장 공략에도 박차를 가하고 있다. 엔씨소프트 관계자는 "리니지2M은 대만 출시를 시작으로 일본 등 순차적인 서비스를 준비하고 있다"고 말했다.

한편 게임업계 3N(엔씨소프트ㆍ넥슨ㆍ넷마블)은 3분기 시장 기대치보다 높은 실적을 거두면서 굳건함을 과시했다. 넥슨의 경우 3분기 매출 8873억원,영업이익 3085억원을 기록했다. 이는 전년대비 각각 52%,13% 늘어난 수치다. 넥슨은 3분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 넥슨은 신작 '바람의나라:연'과 출시 1주년을 맞은 'V4' 등이 흥행하면서 3조클럽 가입을 눈앞에 두고 있다. 넷마블 역시 3분기 매출이 6423억원, 영업이익 874억원을 올리면서 실적 선방에 성공했다. 이는 전년 대비 각각 3.6% 증가한 수치다. 넷마블은 해외매출(4787억원)비중이 75%로 2분기 연속 역대 최고 기록을 이어갔다. 넷마블 역시 연매출 2조원 달성이 무난할 것으로 전망됐다.

