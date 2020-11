대상 청정원, 안주야 홈펍 ‘튀김안주’ 5종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 대상 청정원이 ‘안주야’ 홈펍(Home Pub) 라인을 신규 론칭하고, 튀김안주 5종을 출시하며 제품군 확대에 나섰다고 16일 밝혔다.

청정원은 냉동안주 가정간편식(HMR) 시장을 선도해온 ‘안주야’의 노하우를 십분 활용해 홈펍 라인을 론칭, ‘자꾸 생각나는 마성의 안주’, 트렌디하고 차별화된 안주 메뉴로 소비층을 확대해 나간다는 전략이다.

신제품 ‘튀김안주’ 5종은 에어프라이어에 최적화된 튀김 기술을 적용해 갓 튀겨낸 듯한 바삭한 식감을 구현했다. 닭 특수부위를 활용한 ▲무뼈닭발 튀김 ▲닭껍질 튀김 ▲닭근위 튀김과 전문점에서 맛보던 ▲쭈꾸미 튀김 ▲황태 튀김까지 맥주와 잘 어울리는 메뉴들로 구성돼 취향에 따라 즐길 수 있다.

‘무뼈닭발 튀김’은 매콤하고 쫀득한 닭발과 바삭한 튀김옷이 조화를 이루고 있으며, ‘닭껍질 튀김’은 고추 시즈닝으로 밑간한 닭껍질을 바삭하게 튀겨내 깔끔하게 매운맛이 특징이다. ‘닭근위 튀김’은 쫄깃한 식감과 매콤 고소한 맛이 어우러져 맥주 안주로 제격이다. ‘쭈꾸미 튀김’은 쫄깃한 쭈꾸미에 매콤 칼칼한 튀김옷을 입혔으며, ‘황태 튀김’은 씹을수록 고소한 맛이 입맛을 돋운다.

200℃로 예열한 에어프라이어에서 10~15분간 조리하면 바삭한 튀김을 집에서도 간편하게 즐길 수 있으며, 이마트, 롯데마트 등 할인점과 온라인 등 다양한 채널을 통해 구매할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr