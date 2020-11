코웨이, '브랜드고객만족도' 정수기·비데 부문 4년 연속 1위

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선)는 한국마케팅협회가 주최한 '2020 제6회 브랜드고객만족도(BCSI)' 조사에서 4년 연속 정수기·비데 부문 1위에 선정됐다고 16일 밝혔다.

브랜드고객만족도 대상은 소비자가 브랜드에 대해 느끼는 만족도 및 재이용 의향, 품질 만족도, 가격 만족도 등을 대면 설문조사 방식으로 조사해 선정한다. 이번 조사는 지난 7월 6일부터 24일까지 실시됐으며 전국에서 1419명의 소비자가 참여했다. 코웨이는 혁신 기술력을 바탕으로 고객 니즈에 부합하는 제품과 서비스를 제공하며 고객 만족도를 크게 향상 시킨 점이 높은 평가를 받았다.

특히 지난 10월 출시된 '코웨이 아이콘 정수기'는 혁신 냉각 기술을 적용해 제품 크기를 획기적으로 줄여 출시 초기부터 좋은 반응을 얻고 있다고 코웨이는 설명했다. 저소음 제품임을 인정받아 영국 소음저감협회 국제인증마크인 '콰이어트(Quiet) 마크'를 획득했으며 방문관리서비스와 자가관리서비스 중 원하는 방식을 선택할 수 있다는 점도 고객 만족도를 크게 높였다.

'코웨이 스타일케어 리모트 비데'도 무선 리모컨으로 사용 편의성을 높였고 몸 컨디션에 최적화한 맞춤 세정 코스를 제공한다. 고객 서비스 향상을 위해 지난 5월 선보인 '보이는 상담 서비스'도 고객들의 만족도가 높다. 콜센터 상담사가 휴대폰 카메라를 통해 제품 상태를 바로 살펴볼 수 있기 때문에 간단한 문제는 고객이 직접 해결할 수 있는 방안을 안내해 고객 불편을 최소화하고 있다. 방문이 필요한 경우에도 사전에 증상을 정확하게 확인했기 때문에 효율적인 조치가 가능하다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "이번 4년 연속 브랜드고객만족도 1위 수상으로 소비자들로부터 코웨이 정수기와 비데가 명실공히 대한민국 대표 브랜드임을 다시 한번 인정받게 됐다"며 "앞으로도 더욱 신뢰받는 브랜드로 성장해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

